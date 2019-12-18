Патрис Кормье: Могу ли забить, как Свечников? Даже подумать не мог бы о таком трюке

Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье высказался о голе форварда «Каролины» Андрее Свечникове в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3) в лакросс-стиле.
«Я видел гол Свечникова, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего канадца. – Могу ли я так? А вы видели мои руки? Я даже подумать не мог о том, чтобы исполнить такой трюк. Это здорово для хоккея».
Отметим, что 19-летний российский нападающий забил в лакросс-стиле во второй раз в нынешнем сезоне. Впервые он это сделал 29 октября в матче с «Калгари». Всего на счету Свечникова 35 (14+21) очков в 34 матчах сезона.
Добавим, что Свечников является воспитанником «Ак Барса».
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