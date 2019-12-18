«Куньлунь» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» Команды КХЛ сыграли в Пекине дважды за два дня.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Адмирал» завершился со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

По ходу встречи гости дважды отыгрались, проигрывая 0:1 и 1:2, но «Куньлунь» оказался сильнее, шесть раз поразив ворота Антона Красоткина.

У победителей по одной шайбе забросили Брэндон Ип (11-я минута), Итан Верек (19-я в большинстве), Тревор Мерфи (25-я в большинстве) и Тайлер Вонг (36-я). Люк Локхарт в третьем периоде оформил дубль, забросив на 45-й и на 49-й (в меньшинстве). Помимо двух шайб в активе Локхарта еще и результативная передача.

У «Адмирала» авторами голов стали Юрий Петров (14-я минута), Шон Лалонд (23-я в большинстве) и Денис Вихарев (38-я).

Соперники сыграли в Пекине дважды за два дня. Вчера китайский клуб обыграл команду из Владивостока с результатом 4:0.

«Куньлунь» выиграл шесть из последних семи матчей и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции. У пекинцев после 39 игр 45 очков.

«Адмирал» на Востоке занимает девятую позицию, набрав 42 очка в 36 встречах.

21 декабря «Куньлунь» сыграет дома с нижегородским «Торпедо». В тот же день «Адмирал» примет минское «Динамо».