«Авангард» на два года продлил контакт с Бобковым

Официальный сайт хоккейного клуба «Авангард» сообщил о продлении контракта с вратарем Игорем Бобковым на два года – до лета 2022-го.
«Игорь постоянно прогрессировал в нашей команде, – заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский. – В прошлом сезоне ему пришлось вступать в игру первым номером, и он достойно выдержал это испытание. В регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф надежная и стабильная игра Бобкова позволяла полевым игрокам чувствовать себя максимально уверенно на площадке, что сказалось на результате – «Авангард» впервые за долгое время вышел в финал Кубка Гагарина. Игорь работает над собой, улучшает навыки, набирает опыт. Его вызывают в сборную России. Он сам очень хотел продолжать выступать в «Авангарде», так что мы рады объявить о продлении контракта с Бобковым».
Игорь Бобков перешел в «Авангард» из «Адмирала» в 2018 году. Всего в составе омичей 28-летний голкипер провел 99 матчей, одержав 54 победы. В нынешнем сезоне КХЛ на его счету 31 игра и 17 побед.
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