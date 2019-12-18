«Барыс» одолел «Торпедо» и одержал третью победу подряд Встреча прошла на домашней арене нижегородского клуба.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Барыс» завершился в пользу казахстанского клуба – 4:0.

В составе победителей две шайбы забросил Корбэн Найт. Также отличились Егор Петухов и Дмитрий Шевченко.

Таким образом, «Барыс» выиграл третий матч кряду, а «Торпедо» уступило пятую игру подряд.

После этой встречи клуб из Казахстана занимает 3-е место в таблице «Востока» (48 очков), а «Торпедо» расположилось на 8-й строчке в таблице «Запада» (43).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – «Барыс» – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Найт (Метальников, Диц), 21:05 – 0:1; Петухов (Сагадеев), 45:59 – 0:2; Шевченко (Бойд, Охтамаа), 47:22 – 0:3; Найт (Виделль), 55:02 – 0:4