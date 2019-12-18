Источник: Ни один клуб НХЛ не заинтересован в подписании Ковальчука

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи высказался о текущем положении российского форварда Ильи Ковальчука, который ранее стал неограниченно свободным агентом.
«Похоже, в «Бостоне» не заинтересованы в услугах Ковальчука. То же самое касается «Питтсбурга» и «Калгари». Ни один клуб НХЛ не собирается подписывать с ним контракт», – написал Боб Маккензи в своем Твиттере.
Напомним, в прошлом году Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом». За полтора сезона 36-летний российский нападающий сыграл в 81 матче за «королей» и набрал 43 (19+24) очка.
В понедельник стало известно о том, что «Лос-Анджелес» запустил процедуру расторжения контракта с игроком, выставив его на драфт отказов.
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