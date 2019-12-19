«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев сделал результативную передачу (видео) - Советский спорт
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19 декабря 2019 06:19ХоккейНечаев Юрий

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев сделал результативную передачу (видео)

«Девилз» одержали вторую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на своем льду принимал «Анахайм». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Победную шайбу в середине второго периода забросил Кайл Палмиери, которому ассистировал Никита Гусев. Россиянин набрал 15 (5+10) очков в 30 матчах текущего сезона.

«Нью-Джерси» набрал 27 очков и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» - 14-й на Западе (32).

21 декабря «Девилз» дома примут «Вашингтон», а «Дакс» сыграют в гостях против «Айлендерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Анахайм» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Хишир, 22. Палмиери (Гусев), 32 (бол.). Ватанен, 41:00 — Хенрик, 4.

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