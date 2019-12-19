«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев сделал результативную передачу (видео)

Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в ХохфильценеСветлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат.13.12.2019 15:45БиатлонМысин Николай
Сергей Прядкин: РПЛ ждут реформы – расширение или плей-оффГлавное с итоговой пресс-конференции РПЛ, посвященной первой части сезона.17.12.2019 21:15ФутболЗибрак Артем, Григорьевская Юлия
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка ДэвисаПервый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год.25.11.2019 21:00ТеннисМысин Николай
Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые воротаЕвгений Малкин из-за болезни пропустил пару матчей «Питтсбурга», продолжающего выступать без прооперированного Сидни Кросби. 18.12.2019 17:15ХоккейСлавин Виталий
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео)Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику.14.12.2019 14:00ММАУсачев Владислав
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тестРоссийский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге.14.12.2019 08:00ММАУсачев Владислав
Дзюба, Чалов, Миранчук, пакуйте чемоданы! Игроки РПЛ, которым пора в ЕвропуПремьер-лига может стать трамплином до переезда в европейский топ-чемпионат, но чаще засасывает в свое болото навсегда. Мы составили список игроков РПЛ, которым стоило бы уехать за границу прямо сейчас. Потом поздно будет.18.12.2019 19:30ФутболЗибрак Артем
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда РоссииОгненное интервью бывшего бойца UFC.16.12.2019 11:00ММАУсачев Владислав