Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» (видео) В последних пяти встречах «Блэкхокс» потерпели четыре поражения.

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«Чикаго» на своем льду уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу. Россиянин помог отличиться Иэну Коулу, открывшему счет в первом периоде. На счету Задорова 5 (1+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата.

Нападающий Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

После этой победы «Колорадо» набрал 45 очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Чикаго» расположился на пятнадцатой позиции (32).

20 декабря «Эвеланш» на своем льду примут «Каролину», а «Блэкхокс» сыграют в гостях против «Виннипега».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Карпентер, 10 — Коул (Задоров), 9. МакКиннон, 28. Бураковски, 31. Рантанен, 58 (п.в.).