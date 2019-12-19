«Айлендерс» увековечат номера Тонелли и Горинга

Церемония, посвященная Тонелли, состоится 21 февраля перед матчем против «Детройта». Вымпел с номером Горинга будет поднят под своды арены перед встречей с «Бостоном» 29 февраля.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, с согласия Тонелли нынешний капитан «Айлендерс» Андерс Ли продолжит играть под 27-м номером, под которым он всегда выступал в этой команде.
Добавим, что Тонелли занимает восьмое место в истории клуба по результативности - 544 (206+338) очка в 594 встречах регулярных чемпионатов и делит шестое по этому показателю в кубковых поединках (28+55, 113 играх).
Горинг сыграл 332 встречи в регулярных чемпионатах НХЛ, записав в свой актив 195 (87+108) очков, и еще 68 (28+40) в 99 кубковых матчах.
Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван Дзюба, Чалов, Миранчук, пакуйте чемоданы! Игроки РПЛ, которым пора в Европу Премьер-лига может стать трамплином до переезда в европейский топ-чемпионат, но чаще засасывает в свое болото навсегда. Мы составили список игроков РПЛ, которым стоило бы уехать за границу прямо сейчас. Потом поздно будет. 18.12.2019 19:30 Футбол Зибрак Артем ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей