«Айлендерс» увековечат номера Тонелли и Горинга

Церемония, посвященная Тонелли, состоится 21 февраля перед матчем против «Детройта». Вымпел с номером Горинга будет поднят под своды арены перед встречей с «Бостоном» 29 февраля.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, с согласия Тонелли нынешний капитан «Айлендерс» Андерс Ли продолжит играть под 27-м номером, под которым он всегда выступал в этой команде.

Добавим, что Тонелли занимает восьмое место в истории клуба по результативности - 544 (206+338) очка в 594 встречах регулярных чемпионатов и делит шестое по этому показателю в кубковых поединках (28+55, 113 играх).

Горинг сыграл 332 встречи в регулярных чемпионатах НХЛ, записав в свой актив 195 (87+108) очков, и еще 68 (28+40) в 99 кубковых матчах.

