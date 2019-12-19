Ален Насреддин: Ребята проделали фантастическую работу, когда «Анахайм» играл в формате «6 на 4» Главный тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин – об отрезке в конце встречи с «Анахаймом», когда «Дакс» играли в формате «шесть на четыре».

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- Ребята проделали фантастическую работу. Я не помню, чтобы у соперника был реальный шанс забить. Мы держали соперника вдалеке, что стало важным моментом матча, потому что оставалось играть еще четыре минуты, - цитирует Насреддина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Нью-Джерси» одержал победу в первом матче после обмена Тэйлора Холла в «Аризону».