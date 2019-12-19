Макмиллан перешел из рижского «Динамо» в «Авангард» Контракт заключен до конца нынешнего сезона.

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Сегодня канадский нападающий Брэндон Макмиллан заключил контракт с ХК «Авангард» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Укрепить линию нападения перед дедлайном – одна из главных задач для нас, – заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский. – «Авангард» должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдет общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды».

В нынешнем сезоне Макмиллан провел 34 матча за рижское «Динамо», забросив 9 шайб и сделав 11 результативными передачами. Всего на счету 29-летнего канадца 86 (45+41) очков в 192 матчах в КХЛ.

До рижского «Динамо» Брэндон играл за «Медвешчак» и нижегородское «Торпедо». Также на его счету выступления за клубы НХЛ «Анахайм», «Аризону» и «Ванкувер».