В матче «Автомобилист» – «Нефтехимик» Мэйсек забросил самый быстрый гол в сезоне (видео)

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Нефтехимик» американский нападающий хозяев Брукс Мэйсек забросил шайбу в ворота Вячеслава Буцаева уже на десятой секунде игры.
Как сообщает твиттер Континентальной хоккейной лиги, этот гол стал самым быстрым в сезоне, а также самым быстрым за время выступлений клуба из Екатеринбурга в КХЛ.
В предыдущих 35 матчах нынешнего сезона Мэйсек забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач.
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