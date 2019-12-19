В матче «Автомобилист» – «Нефтехимик» Мэйсек забросил самый быстрый гол в сезоне (видео) В матче КХЛ американский нападающий «Автомобилиста» отличился уже на десятой секунде.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Нефтехимик» американский нападающий хозяев Брукс Мэйсек забросил шайбу в ворота Вячеслава Буцаева уже на десятой секунде игры.

Как сообщает твиттер Континентальной хоккейной лиги, этот гол стал самым быстрым в сезоне, а также самым быстрым за время выступлений клуба из Екатеринбурга в КХЛ.

В предыдущих 35 матчах нынешнего сезона Мэйсек забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач.