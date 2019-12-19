В матче «Автомобилист» – «Нефтехимик» Мэйсек забросил самый быстрый гол в сезоне (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 декабря 2019 19:00ХоккейШарафудинов Виктор

В матче «Автомобилист» – «Нефтехимик» Мэйсек забросил самый быстрый гол в сезоне (видео)

В матче КХЛ американский нападающий «Автомобилиста» отличился уже на десятой секунде.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Нефтехимик» американский нападающий хозяев Брукс Мэйсек забросил шайбу в ворота Вячеслава Буцаева уже на десятой секунде игры.

Как сообщает твиттер Континентальной хоккейной лиги, этот гол стал самым быстрым в сезоне, а также самым быстрым за время выступлений клуба из Екатеринбурга в КХЛ.

В предыдущих 35 матчах нынешнего сезона Мэйсек забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач.

Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Александр Логинов: Первые номера имели преимущество, но проигрыш слишком большой Долль занял первое место в спринте, Логинов – на 11-й позиции Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:26 Биатлон Тигай Лев
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео) Александр Шлеменко: Я уже не думаю о UFC
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Сергей Прядкин: РПЛ ждут реформы – расширение или плей-офф Главное с итоговой пресс-конференции РПЛ, посвященной первой части сезона. 17.12.2019 21:15 Футбол Зибрак Артем, Григорьевская Юлия
Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие Роман Шаронов покинул пост главного тренера «Рубина». На его место прочат бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. 16.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
20:11 Футбол Широков объяснил, почему Слуцкий вернулся в Россию
19:59 Футбол Леонид Слуцкий: На базе «Рубина» есть абсолютно все
19:53 Футбол Лемар и Гамейро – в списке интересов «Лиона»
19:50 Футбол Юрист: Ле Таллек не сможет сыграть за сборную России
19:38 Хоккей «Трактор» уступил «Амуру» в серии буллитов
19:35 Теннис ATP признала тренера Медведева лучшим в 2019 году
19:25 Бокс Усик и Чисора должны провести бой 7 марта
19:25 Хоккей «Автомобилист» дома одолел «Нефтехимик»
19:00 Хоккей В матче «Автомобилист» – «Нефтехимик» Мэйсек забросил самый быстрый гол в сезоне (видео)
18:50 Теннис Хачанов победил в Абу-Дали Чон Хена и в завтрашнем полуфинале сыграет против Надаля
18:40 Футбол Иржи Ярошик: Ожидал, что Слуцкий останется в Европе
18:38 Исмаилов и Емельяненко договорились о проведении боя
18:23 Футбол «Барселона» готова продлить контракт с Месси
18:23 Футбол Алдонин о назначении Слуцкого в «Рубин»: Хороший тренер не должен долго сидеть без работы
18:12 Биатлон Александр Логинов: Первые номера имели преимущество, но проигрыш слишком большой
17:50 Футбол Ринат Билялетдинов – о назначении Слуцкого: Сложно оценивать, поможет ли он «Рубину»
17:37 Футбол «Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого (фото)
17:34 Футбол РФС создал рабочую группу для повышения безопасности на матчах и улучшению комфорта зрителей
17:26 Биатлон Долль занял первое место в спринте, Логинов – на 11-й позиции
17:23 Хоккей Макмиллан перешел из рижского «Динамо» в «Авангард»
В зале и в соцсетях: как новая Мосгордума обсуждала отчет мэра Собянина
Кредитная история: госдолг Хабкрая за 2019 год увеличился на 2,5 миллиарда
Управделами правительства Тюменской области приобрело две иномарки на 7,5 млн рублей
С улицы Щорса в Белгороде уберут два кольца и несколько зданий
Очередная большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 18 минут
Слуцкий подписал контракт с «Рубином»
Претендентов для представления интересов РУСАДА выберут в CAS
Вяльбе призывает бороться до конца за отмену антироссийских санкций WADA
Украинского штангиста Торохтия дисквалифицировали за допинг
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика