«Автомобилист» дома одолел «Нефтехимик» Хозяева одержали третью победу подряд в КХЛ.

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» принимал у себя нижнекамский «Нефтехимик». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (1-я и 39-я минуты), Георгий Белоусов (11) и Джефф Плэтт (26). Гости ответили результативными бросками Якоба Берглунда (15), Александра Черникова (23) и Йонаса Энлунда (35).

Таким образом, «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 37 матчах. «Нефтехимик» располагается на десятой строчке (39 очков).

Следующую игру екатеринбуржцы проведут в гостях против «Куньлунь Ред Стар», а нижнекамская команда встретится с «Трактором».