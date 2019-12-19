Кузнецов – об игре Ничушкина: Переживал за него, этот парень – мой земляк

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал игру Валерия Ничушкина, который выступает за «Колорадо».
«Очень рад за Валеру. Я с ним еще в «Тракторе» поиграл в былые времена. Очень переживал, что у него в НХЛ не получалось забить. Но теперь прорвало. Дай бог, что и дальше все будет хорошо идти. Потому что парень очень талантливый.
И знаете, есть разные специалисты, которые шутили над Ничушкиным. Но я за него переживал. Потому что парень – мой земляк.
Я знаю, что он очень скромный и интеллигентный. Работяга, трудяга. Всегда волнуюсь, когда читаю о нем новости. И верю, что у Валеры все будет хорошо и его ждет долгая карьера в НХЛ», – цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Ничушкин выступал за «Даллас». Он провел в регулярном чемпионате 57 матчей и отдал 10 голевых передач, не забросив ни одной шайбы.
Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Почему Панарин и «Рейнджерс» сейчас в НХЛ самые крутые С 1989 года, когда в НХЛ прописались первые игроки из России, наибольшей популярностью в нашей стране пользовался, пожалуй, «Детройт». 19.12.2019 20:22 Хоккей Славин Виталий Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав