Кузнецов – об игре Ничушкина: Переживал за него, этот парень – мой земляк В текущем сезоне форвард «Эвеланш» провел 30 матчей, забросил 6 шайб и отдал 4 голевых паса.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал игру Валерия Ничушкина, который выступает за «Колорадо».

«Очень рад за Валеру. Я с ним еще в «Тракторе» поиграл в былые времена. Очень переживал, что у него в НХЛ не получалось забить. Но теперь прорвало. Дай бог, что и дальше все будет хорошо идти. Потому что парень очень талантливый.

И знаете, есть разные специалисты, которые шутили над Ничушкиным. Но я за него переживал. Потому что парень – мой земляк.

Я знаю, что он очень скромный и интеллигентный. Работяга, трудяга. Всегда волнуюсь, когда читаю о нем новости. И верю, что у Валеры все будет хорошо и его ждет долгая карьера в НХЛ», – цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Ничушкин выступал за «Даллас». Он провел в регулярном чемпионате 57 матчей и отдал 10 голевых передач, не забросив ни одной шайбы.