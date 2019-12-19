«Авангард» победил «Сибирь» Матч КХЛ состоялся в Балашихе.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Сибирь» завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Счет на восьмой минуте открыл финский нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа, но уже на десятой Роб Клинкхаммер восстановил равновесие. Автором победной шайбы «Авангарда» стал Сергей Широков, отличившись на 37-й минуте в большинстве. Клинкхаммер в этой ситуации отметился голевой передачей. Итоговый же счет 3:1 установил за 37 секунд до финальной сирены Кирилл Семенов, забросив в пустые ворота.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 52 очка в 39 встречах. «Сибирь» идет на Востоке на седьмой позиции, набрав 43 очка в 37 играх.

21 сентября «Авангард» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». В тот же день «Сибирь» встретиться в гостях с «Ак Барсом».