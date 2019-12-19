Московское «Динамо» дома разгромило «Северсталь» Череповецкий клуб потерпел третье поражение кряду.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» играло против череповецкой «Северстали». Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу столичной команды.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). Гости смогли ответить лишь однажды – на исходе первого периода результативным броском отметился Владислав Кодола (20).

Московская команда занимает третье место в Западной конференции, набрав в 39 матчах 49 очков. «Северсталь» остается на десятом месте (33 очка).

Следующим соперником «Динамо» станет «Сочи», а «Северсталь» сыграет в гостях против ярославского «Локомотива».