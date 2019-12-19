«Витязь» добыл победу над рижским «Динамо» Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Динамо» (Рига) завершился поражением латвийской команды (0:1). Единственную шайбу в концовке поединка забросил Пекка Йормакка.

Таким образом, «Витязь» вышел на 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков. На счету «Динамо» – 27 очков и 12-я позиция. Уступив в сегодняшней игре, латвийцы проиграли шестой матч кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Динамо» (Рига) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Йормакка (Няттинен), 50:27 – 1:0