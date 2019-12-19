«Ак Барс» обыграл в Казани «Салават Юлаев» Подопечные Дмитрия Квартальнова занимают 1-е место в таблице «Востока».

Хоккеисты «Ак Барса» нанесли поражение игрокам «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Виктор Тихонов и Джастин Азеведо. У проигравших отличился Тему Хартикайнен.

Таким образом, «Ак Барс» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, набрав 58 очков. В активе уфимцев – 45 очков и 5-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс – «Салават Юлаев» – 2:1

Голы: Тихонов (Викстранд, Азеведо, бол), 24:12 – 1:0; Хартикайнен, 24:41 – 1:1; Азеведо (Яруллин), 35:20 – 2:1