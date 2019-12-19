ЦСКА одолел в гостях СКА и выиграл четвертый матч кряду Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Новости СМИ2 Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА завершился победой московского клуба со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Сергей Калинин. Таким образом, команда Алексея Кудашова прервала серию из 12 побед подряд и занимает 2-е место в таблице «Запада», набрав 54 очка. Армейцы вышли на 1-ю позицию. В их активе 55 очков. Отметим, что одолев питерский клуб, подопечные Игоря Никитина выиграли четвертый матч кряду. КХЛ. Регулярный чемпионат СКА – ЦСКА – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Калинин (Карнаухов, Слепышев), 49:07 – 0:1