ЦСКА одолел в гостях СКА и выиграл четвертый матч кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА завершился победой московского клуба со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Сергей Калинин.
Таким образом, команда Алексея Кудашова прервала серию из 12 побед подряд и занимает 2-е место в таблице «Запада», набрав 54 очка. Армейцы вышли на 1-ю позицию. В их активе 55 очков.
Отметим, что одолев питерский клуб, подопечные Игоря Никитина выиграли четвертый матч кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – ЦСКА – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Калинин (Карнаухов, Слепышев), 49:07 – 0:1
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие Роман Шаронов покинул пост главного тренера «Рубина». На его место прочат бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. 16.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу Матч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы. 19.12.2019 16:00 Футбол Туманов Дмитрий