Кудашов – о поражении от ЦСКА: Игра шла до гола, до ошибки, мы ее совершили Встреча прошла на футбольной арене в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после поражения от московского ЦСКА (0:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра шла до гола, до ошибки, мы ее совершили. Поэтому такой результат. Наверное, было бы круче сыграть в более открытый хоккей. Лед со второго периода был не очень хороший, поэтому хотели сыграть попроще, шайба прыгала. Другая вообще обстановка: лед, свет, атмосфера», – цитирует Кудашова Sport24.ru.

СКА прервал серию из 12 побед подряд и занимает 2-е место в таблице «Запада», набрав 54 очка. Армейцы вышли на 1-ю позицию. В их активе 55 очков. Отметим, что одолев питерский клуб, подопечные Игоря Никитина выиграли четвертый матч кряду.

22 декабря питерцы сыграют с «Металлургом», а ЦСКА в тот же день встретится с «Витязем».