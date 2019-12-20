Кудашов – о поражении от ЦСКА: Игра шла до гола, до ошибки, мы ее совершили

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после поражения от московского ЦСКА (0:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Игра шла до гола, до ошибки, мы ее совершили. Поэтому такой результат. Наверное, было бы круче сыграть в более открытый хоккей. Лед со второго периода был не очень хороший, поэтому хотели сыграть попроще, шайба прыгала. Другая вообще обстановка: лед, свет, атмосфера», – цитирует Кудашова Sport24.ru.
СКА прервал серию из 12 побед подряд и занимает 2-е место в таблице «Запада», набрав 54 очка. Армейцы вышли на 1-ю позицию. В их активе 55 очков. Отметим, что одолев питерский клуб, подопечные Игоря Никитина выиграли четвертый матч кряду.
22 декабря питерцы сыграют с «Металлургом», а ЦСКА в тот же день встретится с «Витязем».
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем «Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры Стартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты. 17.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав Дзюба, Чалов, Миранчук, пакуйте чемоданы! Игроки РПЛ, которым пора в Европу Премьер-лига может стать трамплином до переезда в европейский топ-чемпионат, но чаще засасывает в свое болото навсегда. Мы составили список игроков РПЛ, которым стоило бы уехать за границу прямо сейчас. Потом поздно будет. 18.12.2019 19:30 Футбол Зибрак Артем