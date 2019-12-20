Никитин – о матче против СКА: Мы заслужили победу Встреча прошла на футбольной арене в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевую победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошая игра. Конечно, без забитых голов долго шло, но команды много работали, понимали, что достаточно мастеров и у нас, и у СКА, старались минимизировать шансы, плюс лед был немножко такой… Довольны победой, считаю, что ребята заслужили ее.

Испытал ли я те же эмоции, что и год назад? Здесь дело даже не в большом стадионе. Играя с такой командой, приятно побеждать всегда. А что столько болельщиков было – это отличное подспорье для имиджа КХЛ», – цитирует специалиста «Чемпионат».

СКА прервал серию из 12 побед подряд и занимает 2-е место в таблице «Запада», набрав 54 очка. Армейцы вышли на 1-ю позицию. В их активе 55 очков. Отметим, что одолев питерский клуб, подопечные Игоря Никитина выиграли четвертый матч кряду.

22 декабря питерцы сыграют с «Металлургом», а ЦСКА в тот же день встретится с «Витязем».