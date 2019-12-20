Радулов набрал два очка в победном матче «Далласа» против «Тампы» - Советский спорт
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20 декабря 2019 06:36ХоккейНечаев Юрий

Радулов набрал два очка в победном матче «Далласа» против «Тампы»

Победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Сегин.

«Тампа» в овертайме уступила «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился Александр Радулов. 33-летний россиянин набрал 24 (10+14) очка в 35 матчах.

Одноклубник Радулова, Денис Гурьянов, записал на свой счет результативную передачу. Голкипер Антон Худобин отразил 45 бросков из 48.

В составе «Тампы» 2 (1+1) очка набрал Михаил Сергачев. В активе защитника 18 (5+13) очков в 33 матчах текущего сезона. Никита Кучеров сделал результативную передачу, а вратарь Андрей Василевский отразил 16 бросков из 20.

Победа позволила «Далласу» набрать 44 очка и подняться на четвертое место в Западной конференции. «Тампа» - 10-я на Востоке (38).

Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 21 декабря «Старз» сыграют с «Флоридой», а на следующий день «Тампа» встретится с «Вашингтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Сергачев, 13 (бол.). Киллорн (Кучеров), 16 (бол.). Палат (Сергачев), 24 — Радулов, 5 (бол.). Факса (Гурьянов), 38. Дикенсон, 56. Сегин (Радулов), 63:00.

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