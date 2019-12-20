«Айлендерс» переиграли «Бостон», Варламов совершил 27 сейвов (видео) В последних четырех матчах команда из Нью-Йорка одержала пять побед.

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«Бостон» в серии буллитов уступил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Победный буллит реализовал Мэтью Барзал. Также на его счету заброшенная шайба в основное время.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. В серии буллитов он пропустил одну шайбу.

Команды расположились на соседних строчках в таблице Восточный конференции. «Бостон» - второй (50 очков), «Айлендерс» - третьи (48).

21 декабря команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Анахайм», а 22 декабря «Брюинз», также на своей площадке, сыграют против «Нэшвилла».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Айлендерс» — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Бьорк, 2. Круг, 48 — Бойчак, 24. Барзаль, 39.

Победный буллит: Барзаль.