«Чикаго» обыграл «Виннипег» (видео) «Виннипег» потерпел второе поражение подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на своем льду уступил «Чикаго» со счетом 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

Героем встречи стал нападающий гостей Патрик Кейн. Форвард забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

«Джетс» занимают шестую строчку в таблице Западной конференции. В активе команды 42 очка. «Блэкхокс» - худшая команда Запада (32).

Следующие матчи обе команды проведут 22 декабря в гостях. «Виннипег» сыграет с «Миннесотой», а «Чикаго» - с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Пулман, 46 — Нюландер, 1. Кубалик, 41. Густафссон, 51. Кейн, 57.