«Чикаго» обыграл «Виннипег» (видео)

Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчуМатч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы.19.12.2019 16:00ФутболТуманов Дмитрий
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность»Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию.11.12.2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКАМатч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции.19.12.2019 23:07ХоккейДомрачев Владислав
Раскатать и треснуть – напутствие от ОтараВ преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам.08.12.2019 12:00ММАКушанашвили Отар
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-эндаПодводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели.09.12.2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть?Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру.16.12.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы»Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены.18.12.2019 15:00ХоккейСлавин Виталий
«Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидерыСтартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты. 17.12.2019 20:00ХоккейТрофименко Кирилл
Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-КласикоВ среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал».18.12.2019 00:00ФутболЗибрак Артем
Дюжина Армии Кудашова. СКА выиграл у «Северстали», уступая 0:3Возвращение ветеранов, разгром «Спартаком» «Витязя», фантастический камбэк СКА – самые интересные события в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта».17.12.2019 23:00ХоккейДомрачев Владислав