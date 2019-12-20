Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать победу над «Колорадо»

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).
В составе гостей одну из шайб забросил Андрей Свечников. Россиянин сравнял счет в третьем периоде. 19-летний хоккеист набрал 36 (15+21) очков в 35 матчах текущего сезона.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности »-1». Защитник Никита Задоров результативными действиями также не отметился.
«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Эвеланш» - вторые на Западе (47).
Свои следующие матчи команды проведут 22 декабря на своих площадках. «Каролина» примет «Флориду», а «Колорадо» - «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Каролина» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Ландескуг, 45 - Свечников, 58. Славин, 59. Ахо, 60 (п.в.)
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