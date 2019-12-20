Михаил Сергачев: «Тампа» играла хорошо, но не реализовала свои моменты «Тампа» в овертайме проиграла «Далласу» со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы создаем много моментов, но не реализуем их, - цитирует официальный сайт НХЛ Сергачева. - В остальном мы играли достаточно хорошо. Ребята боролись за шайбу, прессинговали. Просто не очень удачно действовали в своей зоне».

Напомним, в игре против «Далласа» Сергачев забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин был признан второй звездой матча.

Победа позволила «Далласу» набрать 44 очка и подняться на четвертое место в Западной конференции. «Тампа» - 10-я на Востоке (38).

Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 21 декабря «Старз» сыграют с «Флоридой», а на следующий день «Тампа» встретится с «Вашингтоном».