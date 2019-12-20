Главный тренер «Айлендерс»: Варламов совершил сейв года (видео) Россиянин был признан первой звездой матча.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц отметил игру вратаря Семена Варламова.

«Во втором периоде Варламов совершил классный сейв, - цитирует официальный сайт НХЛ Троца. - Определенно, это был сейв года, после чего мы получили определенный импульс».

Напомним, «Бостон» в серии буллитов уступил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Варламов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

Команды расположились на соседних строчках в таблице Восточный конференции. «Бостон» - второй (50 очков), «Айлендерс» - третьи (48).

21 декабря команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Анахайм», а 22 декабря «Брюинз», также на своей площадке, сыграют против «Нэшвилла».