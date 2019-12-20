Антон Худобин: У «Тампы» было много моментов, но именно поэтому я получаю зарплату - Советский спорт
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20 декабря 2019 08:58ХоккейНечаев Юрий

Антон Худобин: У «Тампы» было много моментов, но именно поэтому я получаю зарплату

«Даллас» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал победу своей команды над «Тампой».

«Хорошо ли мы сегодня играли? Нет. Но мы победили и это самое главное. У «Тампы» было много опасных моментов, но именно поэтому я получаю зарплату. Я выполняю свою роль, также как другие парни выполняют свои роли», - цитирует Худобина Dallas News.

Напомним, «Тампа» в овертайме уступила «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

Худобин отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.

Победа позволила «Далласу» набрать 44 очка и подняться на третье место в Западной конференции. «Тампа» - 10-я на Востоке (38).

Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 21 декабря «Старз» сыграют с «Флоридой», а на следующий день «Тампа» встретится с «Вашингтоном».

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