Главный тренер «Далласа»: В игре против «Тампы» Худобин был великолепен

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отдельно отметил игру вратаря команды Антона Худобина в игре против «Тампы».
«Это была наша худшая игра за последнее время, - цитирует официальный сайт НХЛ Боунесса. - Худобин был великолепен. Очевидно, что мы были недостаточно хороши. Но я горжусь игрой парней в третьем периоде».
Напомним, «Тампа» в овертайме уступила «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1). Худобин отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.
Победа позволила «Далласу» набрать 44 очка и подняться на третье место в Западной конференции. «Тампа» - 10-я на Востоке (38).
Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 21 декабря «Старз» сыграют с «Флоридой», а на следующий день «Тампа» встретится с «Вашингтоном».
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции. 19.12.2019 23:07 Хоккей Домрачев Владислав Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 18.12.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай