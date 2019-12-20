Главный тренер «Далласа»: В игре против «Тампы» Худобин был великолепен «Даллас» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс отдельно отметил игру вратаря команды Антона Худобина в игре против «Тампы».

«Это была наша худшая игра за последнее время, - цитирует официальный сайт НХЛ Боунесса. - Худобин был великолепен. Очевидно, что мы были недостаточно хороши. Но я горжусь игрой парней в третьем периоде».

Напомним, «Тампа» в овертайме уступила «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1). Худобин отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.

Победа позволила «Далласу» набрать 44 очка и подняться на третье место в Западной конференции. «Тампа» - 10-я на Востоке (38).

Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 21 декабря «Старз» сыграют с «Флоридой», а на следующий день «Тампа» встретится с «Вашингтоном».