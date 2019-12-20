Семен Варламов: «Айлендерс» должны были реабилитироваться после разгрома от «Нэшвилла» - Советский спорт
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20 декабря 2019 09:21ХоккейНечаев Юрий

Семен Варламов: «Айлендерс» должны были реабилитироваться после разгрома от «Нэшвилла»

В предыдущей игре команда из Нью-Йорка потерпела крупное поражение от «Нэшвилла» со счетом 3:8.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Для нас было важно реабилитироваться после прошлой игры. Против «Нэшвилла» мы играли неплохо, но пропускали после каждого броска. Такое иногда случается. Сегодня нам было важно выиграть, чтобы вернуть уверенность», - цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Бостон» в серии буллитов уступил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Варламов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Команды расположились на соседних строчках в таблице Восточный конференции. «Бостон» - второй (50 очков), «Айлендерс» - третьи (48).

21 декабря команда из Нью-Йорка на своем льду примет «Анахайм», а 22 декабря «Брюинз», также на своей площадке, сыграют против «Нэшвилла».

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