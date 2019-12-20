Тайлер Сегин: Матч против «Тампы» выиграл Худобин

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин отметил игру вратаря Антона Худобина в матче против «Тампы».
«Он был как кирпичная стена, - цитирует офиициальный сайт НХЛ Сегина. - Сегодня мы не заслужили даже одного очка, но Худобин был невероятен. Это он выиграл игру».
Напомним, «Тампа» в овертайме уступила «Далласу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1). Худобин отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.
Победа позволила «Далласу» набрать 44 очка и подняться на третье место в Западной конференции. «Тампа» - 10-я на Востоке (38).
Следующие матчи обе команды проведут на выезде. 21 декабря «Старз» сыграют с «Флоридой», а на следующий день «Тампа» встретится с «Вашингтоном».
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