Роман Ротенберг: Хотели бы в будущем установить мировой рекорд по посещаемости СКА и ЦСКА сыграли на футбольной «Газпром Арене» в присутствии 61 810 зрителей.

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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о возможности проведения Зимней классики на стадионе «Лужники» в Москве.

«Мы бы, конечно, хотели сыграть с Канадой, – приводит Sport24.ru слова Ротенберга. – Хотели бы собрать полные «Лужники» с Канадой. Но, опять же, это открытая арена. Сегодня шел дождь, была слякоть, в таких условиях тяжело играть в хоккей. Хотели бы в будущем установить мировой рекорд по посещаемости».

Напомним, в четверг СКА и ЦСКА провели матч регулярного чемпионата КХЛ на футбольном стадионе «Газпром Арена». Игру посетили 61 810 зрителей. Ранее на этой же арене Россия сыграла с Финляндией (2:0) на «Кубке Первого канала».

Отметим, что вместимость «Лужников» составляет 81 тысячу зрителей.