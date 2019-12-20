Магнус Хелльберг: Мурашки по коже от одной мысли, что мы играли при 60 тысячах болельщиков

Голкипер СКА Магнус Хелльберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Плохо, что мы проиграли при такой атмосфере – более 60 тысяч болельщиков дома, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего шведа. – Это невероятно, у меня мурашки по коже от одной мысли об этом. Очень расстроился, я очень хотел, чтобы мы победили».
Напомним, единственный гол в матче на 50-й минуте забил форвард Сергей Калинин. Благодаря этой победе ЦСКА опередил СКА и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.
На матче присутствовало 61 810 зрителей.
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