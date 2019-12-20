Михаил Кравец: После 0:6 от «Спартака» все игроки были максимально настроены «Витязь» всухую победил рижское «Динамо».

Загрузка...

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:0) в ЛД «Витязь» в Подольске.

«Такая игра придаст всем уверенности и веры в команду, – приводит слова Кравеца официальный сайт лиги. – Никаких поблажек себе не даем, стараемся играть на 200 процентов.

После 0:6 в Москве (от «Спартака») все игроки «Витязя» были максимально настроены. Мы поговорили с ребятами, все были готовы исправить ситуацию и победить».

Отметим, что единственный гол в матче на 51-й минуте забил форвард Пекка Йормакка.

«Витязь» набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 20 декабря команда сыграет дома с «Барысом».