Гиртс Анкипанс: В «Динамо» шквал травм «Динамо» проиграло «Витязю», потерпев шестое поражение подряд.

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в ЛД «Витязь» в Подольске.

«Содержанием игры мы довольны, – приводит слова Анкипанса официальный сайт лиги. – В «Динамо» шквал травм, ситуация тяжелая. Мы показали хорошее качество игры, горжусь тем, что мы делали. «Динамо» заслужило как минимум одно очко, но немного не повезло».

Отметим, что единственный гол в матче на 51-й минуте забил форвард Пекка Йормакка.

Поражение от «Витязя» стало шестым подряд для «Динамо». Команда остается на последнем месте в сводной таблице всей лиги и в следующем матче 21 декабря сыграет в гостях с «Йокеритом».