Николай Заварухин: Проиграли «Авангарду» за счет большинства-меньшинства «Сибирь» не смогла увезти очки из Балашихи.

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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Авангардом» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ на «Арене Балашиха».

«Получилась такая хорошая, боевая игра, – приводит слова Заварухина официальный сайт «ястребов». – По своей команде – хочу сказать ребятам спасибо, играли мы неплохо, много блокировали бросков, создавали моменты, но хромала реализация, хотя были шансы. Ну и с такой мастеровитой командой нельзя подряд удаляться, где нас и наказали. Сегодня проиграли игру за счет большинства-меньшинства».

Отметим, что единственный гол «Сибири» на счету финна Микаэля Руохамаа. Победную шайбу форвард «Авангарда» Сергей Широков забросил в большинстве.

У «Сибири» осталось 43 очка, и команда опустилась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче 21 декабря «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом».