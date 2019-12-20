Боб Хартли: Макмиллан может стать лидером «Авангарда» «Ястребы» подписали канадского форварда.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1) прокомментировал подписание контракта с форвардом Брэндоном Макмилланом.

«Он привнесет огромный опыт игры в НХЛ и КХЛ, который имеет, – приводит слова канадца официальный сайт лиги. – Он отличный игрок, проводил хорошие сезоны, был лидером рижского «Динамо».

Он здорово действует на вбрасывании, хорошо играет в большинстве и меньшинстве, в равных составах и, определенно, может стать лидером команды».

Отметим, что Макмиллан выступает в КХЛ с 2016 года. В 192 матчах на его счету 86 (45+41) очков при показателе полезности «–37» и 236 минутах штрафа. Ранее он выступал в КХЛ за «Медвешчак», «Торпедо» и рижское «Динамо».

В НХЛ он провел 171 матч за «Анахайм», «Финикс» / «Аризону» и «Ванкувер».