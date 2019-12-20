Евгений Малкин – о новогодней ночи: Смотрим «Голубой огонек» по российскому телевидению «Питтсбург» останется на Новый год дома.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, как обычно проводит новогоднюю ночь.

«Просто смотрим «Голубой огонек» по российскому телевидению, – приводит слова 33-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Обращение президента к стране, старые советские фильмы, которые крутят в этот день – «Операция Ы», «Ирония судьбы, или с легким паром»… Просто включаешь Первый канал, и передачи идут друг за другом. Ничего специально не ищем. Будут все те же передачи, те же поздравления. Из года в год».

В нынешнем сезоне «Питтсбург» на Новый год останется дома: 30 декабря «пингвины» сыграют с «Оттавой», а 2 января – с «Сан-Хосе».

На этой неделе Малкин забил 400-й гол в НХЛ и вышел на четвертое место среди российских игроков по очкам в истории лиги.