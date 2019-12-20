Джаред Беднар – о снятии с игры Задорова: Тренерское решение

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:3) объяснил решение снять с игры защитника Никиту Задорова.
«Тренерское решение», – сказал Беднар на пресс-конференции.
Отметим, что в этом матче 24-летний российский игрок обороны провел 13 смен и сыграл на льду 10 минут 26 секунд. За это время на его счету один бросок и один силовой прием. В третьем периоде Задоров на площадке не появлялся.
Всего в нынешнем сезоне у Задорова 5 (1+4) очков в 31 матче при показателе полезности «+6» и 43 минутах штрафа.
В следующем матче 21 декабря «Колорадо» примет «Чикаго».
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