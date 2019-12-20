Джаред Беднар – о снятии с игры Задорова: Тренерское решение Задоров провел в матче с «Каролиной» 10 минут 26 секунд.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:3) объяснил решение снять с игры защитника Никиту Задорова.

«Тренерское решение», – сказал Беднар на пресс-конференции.

Отметим, что в этом матче 24-летний российский игрок обороны провел 13 смен и сыграл на льду 10 минут 26 секунд. За это время на его счету один бросок и один силовой прием. В третьем периоде Задоров на площадке не появлялся.

Всего в нынешнем сезоне у Задорова 5 (1+4) очков в 31 матче при показателе полезности «+6» и 43 минутах штрафа.

В следующем матче 21 декабря «Колорадо» примет «Чикаго».