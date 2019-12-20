Александр Самонов: У нас куда не ткни – везде хоккейные эксперты Голкипер сборной России провел один матч на «Кубке Первого канала».

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Голкипер СКА Александр Самонов рассказал, как отреагировал на матч за сборную России на «Кубке Первого канала» со Швецией (3:4).

– Не читал ничего, – приводит слова 24-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – У меня есть тренеры и близкие люди, которые могут что-то сказать, остальных я не слушаю. Пускай пишут, это же тоже их работа.

– Разве неинтересно залезть в комментарии и почитать, что о вас пишут?

– Блин, да у нас же куда не ткни – везде хоккейные эксперты. Не буду с ними тягаться.

Напомним, в матче со Швецией Самонов пропустил три шайбы, после чего был заменен на Илью Сорокина.