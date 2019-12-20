Александр Самонов: У нас куда не ткни – везде хоккейные эксперты - Советский спорт
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20 декабря 2019 14:51ХоккейЛипкин Антон

Александр Самонов: У нас куда не ткни – везде хоккейные эксперты

Голкипер сборной России провел один матч на «Кубке Первого канала».

Голкипер СКА Александр Самонов рассказал, как отреагировал на матч за сборную России на «Кубке Первого канала» со Швецией (3:4).

– Не читал ничего, – приводит слова 24-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – У меня есть тренеры и близкие люди, которые могут что-то сказать, остальных я не слушаю. Пускай пишут, это же тоже их работа.

– Разве неинтересно залезть в комментарии и почитать, что о вас пишут?
– Блин, да у нас же куда не ткни – везде хоккейные эксперты. Не буду с ними тягаться.

Напомним, в матче со Швецией Самонов пропустил три шайбы, после чего был заменен на Илью Сорокина.

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