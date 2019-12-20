Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Умарк не собирается заканчивать Швед заявил, что может покинуть КХЛ по окончании сезона.

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Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов высказался о том, что форвард Линус Умарк может покинуть КХЛ по окончании нынешнего сезона.

«Он очень многое сделал для клуба, это знаковый игрок для «Салавата», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Чижова. – Взять и бросить играть – он не того калибра спортсмен.

Умарк – большой игрок, он не собирается заканчивать. Есть уровень, который он держит. Уверен, что он будет показывать свою игру».

Напомним, 32-летний Умарк выступает за «Салават Юлаев» с 2015 года. В нынешнем сезоне швед набрал 33 (8+25) очка в 39 матчах регулярного чемпионата.

Ранее форвард заявил, что может покинуть КХЛ по окончании действующего контракта, который рассчитан до апреля 2020 года.