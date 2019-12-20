Мактавиш и Бурк определились с составом сборной Канады на «Кубок Шпенглера» Турнир пройдет с 26 по 31 декабря в Давосе.

Новости СМИ2 Главный тренер сборной Канады Крэйг Мактавиш и генеральный менеджер команды Шон Бурк определились с составом команды на «Кубок Шпенглера». Сборная Канады: вратари: Брендан Бурк (университет Альберты), Зак Фукале («Орландо»), Мэтт Томкинс («Рокфорд»); защитники: Пол Постма («Лугано», Швейцария), Иэн Митчелл (университет Денвера), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Патрик Уиркош («Больцано», Италия), Эндрю Макдоналд («Берн», Швейцария), Максим Норо («Цюрих», Швейцария); форварды: Адам Тамбеллини (МОДО, Швеция), Крис Верстиг («Нитра», Словакия), Дастин Джеффри («Лозанна», Швейцария), Эрик Фер («Серветт», Швейцария), Джастин Данфорт («Лукко», Швейцария), Скотти Апшолл («Амбри-Пиотта», Швейцария), Кори Эммертон («Лозанна», Швейцария), Дэниэл Уинник («Серветт», Швейцария), Кевин Кларк («Рапперсвиль», Швейцария), Бен Максвелл («Лангнау», Швейцария), Давид Деарнэ («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Джош Джурис («Лозанна», Швейцария), Крис ДиДоменико («Лангнау», Швейцария). Напомним, «Кубок Шпенглера» пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря.