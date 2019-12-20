Владимир Крикунов – о матче с «Северсталью» 8:1: По счету все хорошо, но игра должна быть лучше

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:1) на «ВТБ Арене» в Москве.
«Мы до этого два раза проиграли «Северстали», поэтому ребята настраивались на эту игру, но все равно первый период играли не очень хорошо, – приводи слова Крикунова официальный сайт лиги. – По счету все хорошо, но качество хоккея должно быть лучше у нас».
Отметим, что в составе бело-голубых хет-трик сделал форвард Даниил Тарасов. «Динамо» набрало 49 очков и продолжает занимать третье место в Западной конференции КХЛ. В следующем матче 22 декабря бело-голубые примут «Сочи».
Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 18.12.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:26 Биатлон Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения