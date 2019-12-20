Владимир Крикунов – о матче с «Северсталью» 8:1: По счету все хорошо, но игра должна быть лучше - Советский спорт
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20 декабря 2019 15:44ХоккейЛипкин Антон

Владимир Крикунов – о матче с «Северсталью» 8:1: По счету все хорошо, но игра должна быть лучше

«Динамо» разгромило «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:1) на «ВТБ Арене» в Москве.

«Мы до этого два раза проиграли «Северстали», поэтому ребята настраивались на эту игру, но все равно первый период играли не очень хорошо, – приводи слова Крикунова официальный сайт лиги. – По счету все хорошо, но качество хоккея должно быть лучше у нас».

Отметим, что в составе бело-голубых хет-трик сделал форвард Даниил Тарасов. «Динамо» набрало 49 очков и продолжает занимать третье место в Западной конференции КХЛ. В следующем матче 22 декабря бело-голубые примут «Сочи».

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