Минское «Динамо» объявило об уходе Энрота - Советский спорт
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20 декабря 2019 15:56ХоккейЛипкин Антон

Минское «Динамо» объявило об уходе Энрота

Швед одержал семь побед в 30 матчах сезона.

«Динамо» (Минск) объявило на официальном сайте о том, что голкипер Йонас Энрот покидает клуб. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

31-летний швед выступал за команду с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету семь побед в 30 матчах, 89,1 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,13 гола за игру.

Всего в КХЛ Энрот провел 134 матча, в которых одержал 39 побед (из них семь – «на ноль»), отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,51 гола за игру.

Энрот обновил несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед (39) и продолжительности сухой серии (166:07).

Добавим, что «Динамо» набрало 28 очков и отстает от зоны плей-офф на 14 очков.

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