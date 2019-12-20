Гендиректор «Динамо» – об уходе Энрота: Планируем дать больше практики белорусским вратарям Контракт со шведом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Генеральный директор «Динамо» (Минск) Дмитрий Басков прокомментировал расторжение контракта с голкипером Йонас Энротом.

«Нам непросто далось это решение, – приводит слова Баскова официальный сайт клуба. – В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из «молодежки» Никита Толопило».

Напомним, 31-летний Энрот выступал за команду с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету семь побед в 30 матчах, 89,1 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,13 гола за игру.

Контракт со шведом расторгнут по обоюдному согласию сторон.