Дэвид Куинн: Благодаря этому перерыву мы смогли дать ребятам полноценный отдых Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн – о трех днях отдыха, которые команда получила после поражения от «Нэшвилла» (2:5).

- За короткий промежуток времени мы много играли в хоккей. Благодаря этому перерыву мы смогли дать ребятам полноценный отдых, провести полноценную тренировку и подготовиться к следующему отрезку, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в ночь на субботу «Рейнджерс» на своем льду сыграют против «Торонто».