Шелдон Киф: «Торонто» все еще далек от того, на что способен Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф – о четырех победах команды в последних пяти матчах сезона.

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- Это просто говорит о потенциале команды. Потому что мы все еще далеки от того, на что способны. Но мы делаем много хороших вещей. При этом есть еще много областей, где мы можем стать лучше, - цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в ночь на субботу «Торонто» в гостях сыграет против «Рейнджерс».