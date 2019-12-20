Семен Варламов: Для нас было важно реабилитироваться после «Нэшвилла» Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов – о победе над «Бостоном» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Для нас было важно реабилитироваться после «Нэшвилла» (3:8). Та игра была ужасом. Мы играли неплохо, но пропускали с каждого броска. Такие вещи случаются, сезон длинный, поэтому сегодня было важно победить и вернуть уверенность в себе, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече российский вратарь отразил 27 бросков из 29.