Семен Варламов: Для нас было важно реабилитироваться после «Нэшвилла»

- Для нас было важно реабилитироваться после «Нэшвилла» (3:8). Та игра была ужасом. Мы играли неплохо, но пропускали с каждого броска. Такие вещи случаются, сезон длинный, поэтому сегодня было важно победить и вернуть уверенность в себе, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в этой встрече российский вратарь отразил 27 бросков из 29.
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