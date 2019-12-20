«Барыс» обыграл на выезде «Витязь», одержав четвертую победу подряд. - Советский спорт
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20 декабря 2019 21:48ХоккейШарафудинов Виктор

«Барыс» обыграл на выезде «Витязь», одержав четвертую победу подряд.

Матч КХЛ состоялся в подмосковном Подольске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Барыс» завершился со счетом 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).

На 14-й минуте защитник «Витязя» Якуб Ержабек открыл счет в формате пять на три, однако на 19-й гости из Казахстана отыгрались. Большинство реализовал Корбан Найт.

Ко второму перерыву счет был уже 4:1 в пользу «Барыса». На 25-й минуте отличился Кертис Валк, на 33-й Линус Виделль, а на 40-й Дмитрий Шевченко.

На 49-й минуте Святослава Гребенщиков сократил было отставание хозяев, однако на 54-й шведский форвард «Барыса» Виделль оформил дубль.

У клуба из Казахстана победная серия из четырех матчей. Из восьми последних встреч «Барыс» выиграл семь и занимает третье место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 37 матчах.

«Витязь» на Западе располагается на пятом месте, оставшись с 47 очками после 39 игр.

22 декабря «Витязь» примет ЦСКА, а «Барыс» сыграет в Москве со «Спартаком».

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