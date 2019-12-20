«Спартак» в овертайме обыграл «Сочи», отыгравшись со счета 0:3

В основное время матча у сочинской команды заброшенными шайбами отметились Денис Мосалев (6-я минута), Мальте Стремвалль (34,56) и Андрей Алтыбармакян (39), у московского клуба отличились Ансель Галимов (44), Аким Тришин (49), Денис Кокарев (53) и Яков Рылов (57).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Дмитрий Вишневский (65).
После этой игры «Спартак», набрав 47 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 37 очками занимает девятое место.
В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет с «Барысом», а «Сочи» в гостях встретится с «Динамо».
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