Олег Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу красно-белых над «Сочи» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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- Неважный первый период, подкосило нас удаление до конца матча Максима Гончарова. Если бы там человек с шайбой был у «Сочи», то ничего бы и не было. Следом нас оставили втроем, и пропустили первый гол.

Благодарен команде за третий период, это многого стоит. Мужики вышли и бились до конца, мне это очень приятно, это действительно команда. Иван Вишневский и Мартиньш Карсумс должны сыграть в поездке, - приводит слова Знарка «РИА Новости».

Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.